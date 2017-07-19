Сотрудник налоговой инспекции Варзобского района Сухроб Маннонов был задержан при получении взятки в размере 2,5 тыс. сомони. Сделка по передаче взятки состоялась на территории дачного участка под названием «Волчья долина» в Варзобе.

Пресс-служба Агентства по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией Таджикистана сообщает, что задержанный сотрудник налоговой инспекции Варзоба потребовал у гражданина 8 тысяч сосомни, чтобы «отмазать» его от административной ответственности.

«Маннонов до момента задержания успел получить 5 тысяч сомони, и потом снизил свою «долю» на 500 сомони, потребовав принести еще 2,5 тыс. сомони в «Волчью долину», - отметили в пресс-службе.

Во время получения оставшейся суммы налоговик был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.