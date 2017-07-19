57-летний Джон Хантсман в 1992-1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае.

Администрация Дональда Трампа официально подтвердила назначение экс-губернатора штата Юта и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана послом в России. Хантсмана называют сторонником жесткой линии, сообщает Reuters.

Как пишет РБК, Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Он возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council. У него есть богатый опыт дипломатической работы: в 1992 году президент Джордж Буш-старший назначил Хантсмана послом в Сингапуре. По данным Национальной ассоциации губернаторов, 32-летний ​Хантсман тогда стал самым молодым американским послом за последние сто лет.

Личность 57-летнего Хантсмана во многом примечательна. В 32 года, при Джордже-Буше-старшем он стал самым молодым послом США за последние 100 лет.

В 2004 году с результатом 58% Хантсман был избран губернатором Юты, в 2008 году переизбран. Однако с поста губернатора он ушел в 2009 году и занял пост посла в Китае. В 2012 году Хантсман был одним из претендентов на выдвижение в кандидаты в президенты от республиканской партии, но снял свою кандидатуру в пользу своего дальнего родственника Митта Ромни.



На информацию о предполагаемом назначении Хантсмана сенатор Алексей Пушков отреагировал словами о том, что Трамп окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией. «Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и сотрудничества против «Исламского государства» (организация запрещена в России и США). Это затрудняет поиск точек соприкосновения», — написал тогда Пушков.



По его словам, кандидатура Хантсмана на пост посла США в Москве говорит о многом. Например, пишет Пушков, он возглавляет Атлантический совет, где нормой стала жесткая критика России. «Точно не голубь», — резюмировал сенатор.



"Российская газета" отмечает, что Джон Хантсман является сыном миллиардера-промышленника, чья компания Huntsman International LLC в настоящее время имеет несколько предприятий в России, в том числе заводы, производящие пигменты и полиуретаны, сообщает Salt Lake Tribune.

Хантсман-младший сыграл определенную роль в ранних деловых отношениях семьи в России вскоре после падения Советского Союза, говорится в статье. Его состояние оценивается в миллиард долларов. В 1983 году он женился на Мэри Кэй.

Хантсман является отцом семерых детей, в том числе двух приемных дочерей из Китая и Индии.

Издание отмечает, что этот опытный политик-мормон имеет крайне запутанную историю отношений с Трампом как до, так и во время прошлогодней предвыборной кампании. Доходило до того, что в серии твитов в 2011 году миллиардер называл Хантсмана "слабым дипломатом", заявляя, что Китай "постоянно переигрывает нас (Америку)" во время его пребывания в должности.

Во время предвыборной кампании 2016 года уже сам Хантсман призывал Трампа снять кандидатуру. Это произошло после октябрьской публикации видео от 2005 года, в котором видно, как Трамп делает непристойные комментарии о женщинах. Губернатор Юты даже сказал, что кампания Трампа "это не что иное, как гонка на дно".

Однако Хантсман и Трамп неожиданно легко забыли о своих разногласиях после избрания миллиардера на пост главы Белого дома. Будущий посол считается человеком, близким к вице-президенту США Майку Пенсу.

"Губернатор Джон Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политик, дипломат и бизнесмен", - говорится в заявлении Белого дома. Впрочем, он еще должен быть утвержден Сенатом.