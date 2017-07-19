Гражданам Украины упростят получение российского гражданства, иностранцам для его получения придется давать присягу, а лишиться гражданства можно будет за экстремизм. Такие поправки Госдума РФ сегодня.

Государственная дума России приняла сегодня в третьем чтении закон, который позволяет лишать гражданства России иностранцев, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК. За документ проголосовали 409 депутатов, против не выступил никто, сообщает Медуза.

Закон после одобрения Советом Федерации и подписания президентом в России позволит также отменять решения о приеме в гражданство для тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения.

Кроме того, теперь при принятии гражданства России иностранец будет обязан приносить присягу.

Во время выступлений от фракций принятый текст присяги вновь раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что тот напоминает «присягу на вступление в колхоз».

Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается.

Кроме того, принятый закон позволяет лишать иностранцев приобретенного ими российского гражданства за террористические и экстремистские преступления.

По действующему закону о гражданстве человек при подаче заявления с просьбой о приеме в гражданство России обязуется соблюдать законодательство страны. Если он предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство, то решение о его выдаче можно отменить.

Законопроект о лишении гражданства был внесен в Госдуму после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. При этом совершившего подрыв смертника Акбаржона Джалилова уже посмертно лишили гражданства за то, что он представил ложные сведения при получении паспорта.