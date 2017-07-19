МВД Таджикистана объявило в розыск жителя Хорога Косима Абдурасулова, который подозревается в убийстве 27-летнего земляка. Инцидент произошел днем 16 июля. Этот факт зарегистрирован ОМВД города Хорога, сообщили "АП" в МВД РТ.

В результате возникшего конфликта разыскиваемый Абдурасулов выстрелил из пистолета в Алиназара Камбарова, который сразу скончался. Парень был расстрелян в своем доме в микрорайне "Бархорог".

"Абдурасулов скрылся и по сей день его местонахождение неизвестно. Данный случай расследуется, проводятся мероприятия по задержанию подозреваемого", - сообщил пресс-секретарь МВД РТ Умарджон Эмомали.

Между тем, как пишет Радио «Озоди» со ссылкой на местных жителей, между погибшим Алиназаром Камбаровым и Косимом Абдурасуловым произошла словесная перепалка. После этого Абдурасулов, затаив злобу, пришел в дом к Камбарову и застрелил его.

«Озоди» напоминает, что Косим Абдурасулов приходится братом Фрайдуну Абдурасулову, который был убит в ходе операции силовиков 21 мая 2014 года. Власти обвинили его в незаконном обороте наркотиков, во время задержания тот оказал сопротивление и был застрелен.

После случившегося в Хороге прокатилась волна беспорядков, молодые жители города подожгли милицейскую машину, здание милиции, прокуратуры и суда ГБАО.

Местные жители говорят, что произошедший инцидент свидетельствует о том, что на руках у гражданских лиц до сих пор имеется незаконное огнестрельное оружие.

В октябре 2016 года в Хороге в результате уличной разборки из огнестрельного оружия был убит Фируз Одинашоев. В июле 2015 года в похожей ситуации из пистолета был застрелен 20-летний житель Рушанского района Давлат Кименов.

Летом 2012 года в Хороге, после убийства председателя Управления ГКНБ по ГБАО Абдулло Назарова, развернулась спецоперация правительственных войск по задержанию виновных в этом убийстве. По государственным телеканалам показывались сюжеты о добровольной сдаче оружия со стороны населения. Люди, сдавшие оружие, были освобождены от уголовной ответственности.