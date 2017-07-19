Срок российского бизнесмена Виктора Бута увеличили на 40 дней из-за «чайного гриба». Об этом адвокат бизнесмена Алексей Тарасов заявил в интервью газете «Известия».



По словам адвоката, чайный гриб Бут вырастил у себя в камере, «чтобы лечить желудок». «Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле», — пояснил адвокат. Раньше, по его словам, замечаний к Буту по поводу напитка не было.

Тарасов подчеркнул, что последнее дисциплинарное разбирательство было инициировано в связи с интервью Бута российским СМИ.

По данным адвоката, заключенному за общение с журналистами могут продлить срок почти на два месяца — на 54 дня.



Как сообщало «РИА Новости», Викторий Бут дал интервью журналисту телеканала RT, однако журналиста не было в разрешенном списке. Сам Бут сообщил агентству, что внес в список телефон RT, через который должно было состояться интервью, по всем правилам.

Виктор Бут родился 13 января 1967 в городе Душанбе, Таджикская ССР. В 1984 году окончил Казанское суворовское военное училище, где вплоть до развала союза работал в качестве военного переводчика.

После увольнения в запас решил организовать свой бизнес и занялся организацией авиаперевозок. К моменту ареста в Таиланде, Виктор Бут владел сетью транспортных компаний и авиаремонтных предприятий в ОАЭ, США.

Сегодня Виктор Бут отбывает 25-летний срок в американском городе Мэрион по обвинению в торговле оружием.

Он был задержан в 2008 году в Бангкоке и депортирован в США. В Соединенных Штатах его обвинили в продаже оружия террористической организации «Революционная армия Колумбии», а в 2012 году приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Российские власти не согласны с приговором американского суда и считают, что арест и нахождение Виктора Бута за решеткой - незаконно.