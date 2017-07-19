На переднем плане глава Минэкономразвития РТ Нематулло Хикматуллозода, на заднем – постпред РТ при ООН Мамадамин Мамадаминов

В Нью-Йорке состоялся "министерский сегмент" Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Форум является основным многосторонним механизмом в системе ООН для обзора хода реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030). Основная задача форума - содействовать обмену опытом и «наилучшими практиками» в достижении устойчивого развития, сообщается на сайте МИД Таджикистана.

Таджикскую делегацию на саммите возглавил министр экономического развития и торговли страны Негматулло Хикматуллозода, который провел в рамках саммита ряд двусторонних встреч.

В ходе беседы с председателем Генеральной ассамблеи ООН Питером Томсоном было обсуждено сотрудничество учреждений системы ООН и ведомств Таджикистана для решения экономических и социальных проблем.

Глава Минэкономразвития Таджикистана также встретился с главой МИД Канады Христей Фриланд, сообщает департамент информации МИД РТ.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних и многосторонних отношений Канады и Таджикистана. Стороны коснулись проблем, связанных с рынком труда и дальнейшим развитием экономики двух стран, поделились мнениями.