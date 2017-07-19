Инспекционная группа из Испании во главе с подполковником Чаморро Гонсалесом приступила к работе на объектах российской военной базы в Таджикистане.

Инспекторы примут участие в брифинге командира соединения, посетят полигоны Ляур и Самбули, проверят масштабы военной деятельности на соответствие международным соглашениям.

Как сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин, проверка проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Группу, работа которой продлится до 20 июля, сопровождают представители отделения обеспечения реализации договоров о сокращении вооружений штаба Центрального военного округа.

201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе.



