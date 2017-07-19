Президент Эмомали Рахмон 18 июля подписан ряд законов, принятых Маджлиси намояндагон и одобренных Маджлиси милли.

В чиисле подписанных - конституционные законы Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в конституционные законы Республики Таджикистан «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан», «О правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан», «О Правительстве Республики Таджикистан», в законы Республики Таджикистан «Об оценке влияния на окружающую среду» и «О внутреннем туризме».

Как сообщает пресс-служба главы государства, изменения и дополнения в конституционные законы Республики Таджикистан «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан», «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», «О Правительстве Республики Таджикистан» внесены с целью укрепления деятельности этих органов и приведения этих нормативных правовых актов в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в Конституцию Республики Таджикистан 22 мая 2016 года, и направлены на повышение ответственности члена Маджлиси милли, депутата Маджлиси намояндагон и члена Правительства страны. Установлено, что членом Маджлиси милли, депутатом Маджлиси намояндагон может избираться или назначаться лицо, имеющее только гражданство Республики Таджикистан.

В свою очередь, получение гражданства другого государства становится основой для прекращения полномочий члена Маджлиси милли, депутата Маджлиси намояндагон и члена Правительства.

Согласно одобренным поправкам в закон «О правительстве Таджикистана» члены правительства республики и их близкие родственники ежегодно обязаны заполнять декларацию о доходах и сдавать ее в налоговые органы.

Кроме того, за нарушение присяги на верность президенту Таджикистана, членов правительства будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

Закон Республики Таджикистан «Об оценке влияния на окружающую среду» принят с целью предотвращения и снижения негативного влияния на природу в процессе хозяйственной деятельности и определяет порядок оценки влияния на окружающую среду, учет и классификацию объектов оценки влияния на окружающую среду, а также полномочии Правительства Республики Таджикистан и других государственных органов в этой сфере.

Закон Республики Таджикистан «О внутреннем туризме» определяет организационные, правовые, экономические, социальные и культурные основы внутреннего туризма, и направлен на создание условий для развития сферы.

В Законе урегулированы система внутреннего туризма, государственная поддержка и стимулирование развития сферы, порядок организации обслуживания в сфере внутреннего туризма, полномочия государственных органов, права и обязанности субъектов обслуживания и туристов, международное сотрудничество сферы и другие её аспекты.

Подписанные законы направлены на упрочение мира и единства, защиту человека, его прав и свобод, защиту интересов государства, организаций и учреждений, борьбу с преступностью и укрепление общественного порядка, развитие социально-экономической деятельности, прогресс и развитие различных сфер жизни общества.

Полный текст принятых законов в ближайшие дни будет опубликован в официальной печати страны.