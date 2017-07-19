С 28 августа по 3 сентября в Будапеште состоится чемпионат мира по дзюдо среди взрослых, в котором примут участие девять дзюдоистов из Таджикистана.

Таджикские дзюдоисты - Сухроб Бокиев ( - 60 кг), Хушкадам Хусравов (-66 кг), Бехруз Ходжазода, Саидмухтор Расулов (-73 кг), Садр Боев (-81 кг), Комроншох Устопириён (-90 кг), Саидджалол Саидов (-100 кг), Мухаммадмурод Абдурахмонов ва Хуршед Маджидов (+100 кг) будут бороться за медали мирового чемпионата.

В чемпионате мира по дзюдо ожидается участие 451 спортсмена (мужчины и женщины) из 86 государств планеты.