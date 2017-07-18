За годы независимости до 101 кишлака в Кулябском регионе так и дошла цивилизация – здесь нет линий электропередач, и жители никогда не видели света.

Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции в ООО «Шабакахои барки Кулоб». По словам начальника ООО Давлатназара Холова, речь идет в основном о пяти горных и отдалённых районов Кулябского региона: Шамсиддина Шохинскои, Муминабадском, Ховалингском, Балджуанском и Темурмаликском.

«Это по 20 и 25 кишлаков в каждом районе, - говорит Холов. – В этих кишлаках проживает по 10 или 20 семей. На вопрос «были ли за годы независимости выделены какие-то бюджетные средства или иностранные инвестиции, предназначенные для проведения электролиний?», Холов ответил, что никакого финансирования под это кишлаки не получали.

"Мы несколько раз в своих отчётах и своих письмах предлагали занять электрофикацией этих селений, но безрезультатно. Со стороны самих жители этих кишлаков были частично выделены деньги на проведение линий, но этих средств недостаточно", - говорит он.

Таким образом, 100 с лишним кишлаков, возникшие уже в годы независимости страны, до сих пор не видели света, заключил Давлатназар Холов.