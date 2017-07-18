На севере Таджикистана осужден житель Согда за пропаганду идей «Исламского государства». Он приговорен к 8-ми годам лишения свободы.

Суд признал виновным 28-летнего жителя джамоата Унджи Б. Гафуровского района области Абубукра Бойматова в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 УК РТ.

Она звучит так: «Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

По словам председательствующего на данном процессе судьи Боирджона Зоирзода, осужденный находясь в городе Душанбе занимался ремонтом квартир. Во время работы он пропагандировал среди мастеров - четырех жителей города Худжанд и Б. Гафуровского района, идеи преступного сообщества «Исламское государство».

Он предлагал им выехать в Сирию и участвовать в боевых действиях. Однако его сотоварищи, не поддавшись пропаганде, сообщили о его действиях в правоохранительные органы.

Бойматов был задержан сотрудниками КГНБ в Согдийской области в апреле 2017 года.

«Срок наказания осужденный будет отбывать в колонии усиленного режима. Приговор пока не вступил в законную силу», - отметил судья.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам 2016 года, отвечая на вопросы журналистов председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири сообщил, что на тот период по оперативным данным, из числа жителей городов и районов Согда в вооруженных конфликтах в Сирии участвовали 322 жителя области, в том числе, 39 жителей Согда вывезли с собой в эту страну своих жен и 67 несовершеннолетних детей.