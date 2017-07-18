Жанр: военный, драма, история

Страна: Великобритания, Нидерланды, Франция, США, Германия

В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Кеннет Брана, Марк Райлэнс, Джеймс Д’Арси, Гарри Стайлс, Анейрин Барнард

Режиссёр: Кристофер Нолан

Музыка: Ханс Циммер

Премьера в Душанбе: 20 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам: 235 00 25, 98 888 58 01.

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трёхсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются всё сильнее и сильнее.