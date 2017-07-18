66 из 85 баранов Марко Поло в Таджикистане уже отстрелено. Планируется выделить квоту на отстрел еще до 10 медведей.

В этом году по квоте, утвержденной правительством республики, был разрешен отстрел 85 единиц баранов Марко Поло, цена лицензии на каждого из которых составляет 45 тысяч сомони, сообщил сегодня на пресс-конференции Комитета по охране окружающей среды, начальник отдела госконтроля за охраной растений и животных Абдукодир Маскаев.

«До сегодняшнего дня было отстрелено 66 особей этого вида, которые принесли прибыль государству в размере 3 миллиона сомони», - сказал он.

Между тем, в прошлом году за незаконную охоту на Марко Поло в Мургабском районе ГБАО было оштрафовано трое граждан Таджикистана на общую сумму $50 тыс.

По словам Маскаева, на будущий год планируется утвердить квоту на отстрел 85 особей баранов Марко Поло, 12 винторогих козлов - мархуров, трех бухарских уреалов и до десяти бурых медведей. «Впрочем, отстрел медведя разрешается в случае угрозы его нападения на человека», - уточнил чиновник.

По данным комитета, в прошлом году, численность баранов Марко Поло достигала 23-25 тысяч, а винторогого козла, ареал которого находится в Таджикистане, Афганистане и Пакистане - 1,5 тысячи.

Между тем, за 6 месяцев этого года по всем видам правонарушений (незаконный сбор лечебных трав, вырубка деревьев, отстрел животных и далее) к административной ответственности было привлечено 570 человек, общая сумма ущерба составляет почти 380 тысяч сомони. Из этой суммы через суды взыскано почти 60 тысяч сомони.