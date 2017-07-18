Отправиться в отпуск, сделать ремонт в квартире, провести свадебное мероприятие, а еще подготовиться к школе – все это нужно успеть сделать летом, и для этого понадобятся немаленькие средства. Что делать, если их нет? Обращаться в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»: организация проводит летнюю акцию «Занги аввал» и предлагает воспользоваться выгодным кредитным продуктом.

Сумма кредита по акции «Занги аввал» составляет от 1000 до 15 тысяч сомони и выдается сроком до 24 месяцев.

Акцию «Занги аввал» «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» проводит уже четвертый год и как показывает практика, такие кредиты особенно востребованы у потребителей. На его популярность влияют преимущества этого продукта:

- Рассмотрение заявления на кредит в течение одного дня;

- Требование по документам – минимальное; (достаточно Паспорта и ИНН)

- Залог не требуется;

- Кредит выдается в сомони, долларах и рублях.

-Клиентам, проявившим свою добросовестность и ответственность в предыдущих циклах кредитования, организация может выдавать совершенно без обеспечения (даже без поручителя)

Эта акция действует до 30 сентября 2017 года.

Подробная информация об акции «Занги аввал» здесь: https://imon.tj/ru/#/page/1

Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.