Правоохранительные органы Таджикистана задержали Насимджона Собирджонова за мошенничество. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он вошел в доверие к родственникам ранее осужденного шейха Темура (в миру - Саидмахдихона Сатторова), и пообещал им за 20 тысяч долларов вытащить "лжепророка" из мест лишения свободы.

Как сообщил "АП" пресс-секретарь МВД РТ Умарджон Эмомали, задержанный пообещал включить шейха Темура в список лиц, амнистированных в честь 25-й годовщины государственной независимости, которая была объявлена президентом Эмомали Рахмоном в 2016 году.

"Дочь осужденного передала ему запрашиваемую сумму, однако после амнистии, убедившись в том, что ее обманули, женщина пожаловалась в МВД. Мы начали поиск мошенника в декабре прошлого года, и на днях задержали его в Худжанде", - сказал пресс-секретарь МВД.

Задержанный - житель города Курган-тюбе Насимджон Собирджонов уже был ранее судим по статье мошенничество. Ему грозит аналогичная статья - 247 УК РТ.

Напомним, 67-летний Саидмахдихон Сатторов, известный как «шейх Темур», был приговорен к 16 годам лишения свободы 8 июля 2015 года. Он был признан виновным по пяти статьям УК РТ - 338 (Самовольное занятие земельного участка), 243 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения), 250 (Вымогательство), 170 (Двоеженство или многоженство), 164 (Воспрепятствование получению основного обязательного общего (девятилетнего) образования).

Шейх Темур был взят под стражу 16 февраля 2015 года в своем родном селении Асбоб джамоата Работ города Турсунзаде.

По государственным телеканалам Таджикистана тогда показали фильм о жизни «шейха Темура» – Темурхона Сатторова, который официально изменил свое имя на Саидмахдихон.

Авторы фильма рассказывали, что «шейх Темур», объявив себя последним пророком, совершал мошеннические действия, и пугая молодых девушек проклятием, брал их в жены.

Были показаны моменты, как «шейх» проезжает на дорогих авто по расстеленной жителями дорожке, люди целуют его машину, а избранные допускаются до лобзания его рук.

Сам подсудимый на суде тогда лишь частично признал свою вину - в многоженстве, воспрепятствовании получению основного обязательного общего (девятилетнего) образования и самовольном занятии земельного участка.