АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Военнослужащие США и Таджикистана проведут двусторонние полевые учения вблизи полигона «Фахрабад».

- Руководство Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана встретится с журналистами в 9:00 в Республиканском пресс-центре «Ховар».

- Руководство Высшего экономического суда проведет пресс-конференцию в 9:00.

- Руководство министерства сельского хозяйства и Академии сельскохозяйственных наук РТ проводят пресс-конференцию по итогам первого полугодия в 14:00 в здании министерства (г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1).

- В городе Лейпциг (Германия) стартует чемпионат мира по фехтованию. Таджикистан будет представлен тремя спортсменами. К воспитаннику кулябской школы фехтования Бекназару Нурову присоединятся легионеры-таджикистанцы, проживающие в Москве, Андрей Курганский и Сергей Богданов.

- В Палестинском Хевроне состоится отборочный турнир молодежного чемпионата Азии-2018 (U-23), сборная Таджикистана сыграет в группе «Е», где ее соперниками будут команды Палестины (19 июля), Бангладеш (21 июля) и Иордании (23 июля).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ИЮЛЯ

1980 - В Москве открылись XXII Олимпийские игры, которые были бойкотированы странами Запада.

2012 - В Душанбе на 81-ом году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся таджикский ученый-историк Мансур Бабаханов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 ИЮЛЯ

1946 – Родился журналист Айниддин Гадозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 31-33 тепла.