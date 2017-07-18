Из-за проливных дождей 18 июля были затоплены перекрестки и подземные переходы, станции метро и автобусные остановки. Спасатели добирались до людей, застрявших в машинах и домах, на резиновых лодках. Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал случившееся «стихийным бедствием», сообщают СМИ.

В результате сильных дождей в Стамбуле (Турция) частично затоплено метро, также нарушена работа наземного транспорта, передает местное издание Haberturk., на которое ссылается РИА Новости.

Как сообщается, сильный дождь за какой-то час с небольшим полностью залил водой улицы, жители были вынуждены пересекать их вплавь. Также затопило подземные парковки, туннели и нижние этажи домов.

Кроме того, сообщается, что помимо метро дожди в Стамбуле нарушили работу наземного транспорта, автомобильное движение во многих районах города парализовано. В частности, задержана часть самолетов, которые направлялись в аэропорт Ататюрка, а по некоторым затопленным улицам люди передвигаются на лодках.

В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти проведут экстренное совещание.

Министр транспорта, судоходства и связи Ахмет Арслан сказал, что этот ливень - «катастрофа». «Мы осмотрели все места в Стамбуле. Ущерб после оценки будет возмещен», - пообещал министр.

Координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждает о риске оползней. Метеорологи также предупреждают об усилении дождя во всем регионе Мраморного моря и Фракии (европейской части Турции).

Мэрия Стамбула призвала водителей воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дорогах.