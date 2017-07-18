В Таджикистане бьют тревогу по поводу участившихся случаев нападения диких животных на хозяйства. Так, случаи нападения диких степных кошек были зафиксированы в этом году в районе Дусти (Джиликульский район) Хатлонской области, на территории которого находится заповедник «Тигровая балка».

Глава комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Хайрулло Ибодзода сообщил сегодня журналистам, что такая же ситуация наблюдается в устье реки Кафирниган.

«Зафиксировано примерно 500 особей из насчитывающихся в общем по республике 2000 степных кошек, которые уничтожают домашних кур в частных хозяйствах. Также в Горном Бадахшане имеются случаи нападения снежного барса на хозяйства», - отметил председатель.

По словам начальника отдела госконтроля за охраной растений и животных Комитета Абдукодира Маскаева, причиной такого поведения диких особей является то, что население Таджикистана растет год из года, и соответственно, расширяется территория горных селений, но сужается круг обитания животных.

«В комитет поступили письменные просьбы от населения районов Рашт, Тавильдара, Бальджуван, которые жалуются, что нашествия диких животных, например, кабанов или медведей, отрицательно сказывается на их хозяйствах, когда гибнет их домашний скот или уничтожаются посевы. Но что делать бедным животным, ведь практически, из-за строительства домов и появления новых кишлаков, сужается ареал их обитания. Практически, между ними и человеком идет борьба за территорию. Звери тоже имеют право жить там, где они проживали многие годы», - резюмировал он.