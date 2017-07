Properties of some of informal leaders of the Gorno Badakhshan Autonomous Region (GBAO) owing money to Amonatbonk have been put on auction, Ruhullo Hakimzoda, the head of Amonatbonk (Tajikistan’s savings bank), told reporters in Dushanbe on July 18.

Полная версия доступна только для подписчиков Уже оформили подписку? Войти