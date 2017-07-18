Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой выдавать гражданство России всем иностранцам, купившим российскую недвижимость на сумму от 50 млн руб., передает РИА «Новости».

Уточняется, что Петров направил свое предложение министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Автор проекта назвал процесс получения российского гражданства слишком забюрократизированным. По мнению депутата, автоматическая выдача паспорта за приобретение недвижимости позволит упростить этот процесс, а также привлечь в страну новых людей и повысить привлекательность гражданства России.

Петров подчеркнул, что претенденту на получение российского паспорта будет необходимо доказать законное происхождение денег, которое он потратил на приобретение недвижимости. Однако какую именно недвижимость иностранец должен будет купить, депутат не уточнил.

Агентство отмечает, что в данный момент предложение Петрова не оформлено в виде законопроекта.