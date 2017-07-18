В туннелях древней части иракского Мосула задержали 20 террористок-смертниц, сообщает Deutsche Welle. Среди них, по информации источников издания, были россиянки, пишет РБК.

В Мосуле задержали группу из 20 террористок-смертниц, среди которых, в частности, были гражданки России, Турции, Канады, Германии и Ливии, сообщает газета Deutsche Welle со ссылкой на неназванного иракского военного чиновника.

По его словам, женщины прятались в туннелях в старой части города, которые были построены ранее членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Там, в частности, как пояснили Deutsche Welle, было обнаружено оружие и пояса смертников, которые задержанные, по словам собеседника газеты, предположительно, собирались использовать при нападениях на иракских военных.



Согласно предварительной информации, как заметил источник издания, все задержанные работали в «полицейском подразделении» ИГ.​ Пятеро из них, как поясняет Deutsche Welle, были немками.

Ранее, 17 июля, Die Welt сообщала о том, что среди задержанных местными силами безопасности была 16-летняя девушка-переводчик из немецкой Саксонии. Она, по данным издания, числилась в Германии пропавшей без вести. Девушка, как напоминает газета, исчезла примерно спустя год после того, как якобы связалась со сторонниками «Исламского государства» в интернете.



Власти Дрездена, по информации Die Welt, тогда заявляли, что в отношении пропавшей несовершеннолетней девочки-переводчика велось расследование «за участие в подготовке насильственных действий против государства». Однако оно, как пишет газета, было приостановлено из-за отсутствия подозреваемой. В немецкой прокуратуре тогда заявляли, что расследование возобновится, как только девушка вернется в Германию.​