Таможенная служба при правительстве Таджикистана не смогла справиться в первом полугодии этого года с планом по сбору таможенных платежей из-за сокращения объема импорта товаров.

В Госбюджет Таджикистана за первые шесть месяцев за счет таможенных платежей должно было поступить более 2 млрд. 161 млн. сомони. На самом же деле сбор таможенных платежей осуществлен всего на 1 млрд. 964 млн. сомони. То есть, план выполнен всего на 90,9%, сообщил во вторник журналистам начальник Таможенной службы при правительстве РТ Абдуфаттох Гоиб.

По его словам, недобор таможенных платежей, в первую очередь, связан со снижением объема импорта товаров.

Согласно данным Таможенной службы, объем импорта товаров Таджикистаном в первом полугодии этого года составил чуть более $1 млрд. 246 млн., что на 16,9% (на $253 млн) меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

Абдуфаттох Гоиб подчеркнул, что существует и ряд других факторов, которые оказали негативное влияние на выполнение плана таможенных платежей.

«Это, в частности, сокращение объема товаров, выпуск которых уже налажен в самой республике (цемент, ковры, стройматериалы, сельхозпродукция, мука и так далее)», - сказал он.

Также к таким негативным факторам Гоиб причислил контрабандную поставку товаров на территорию Таджикистана из соседнего Кыргызстана, трудности, связанные с доставкой товаров по территории Афганистана из-за неспокойной обстановки в этой стране, а также тяжелые транзитные тарифы (особенно посредством железной дороги) в Узбекистане.

Кроме того, как отметил глава Таможенного ведомства, на недобор таможенных платежей влияет также сокращение объема денежных переводов от трудовых мигрантов, вследствие чего снижается платежеспособность населения республики.

Отметим, что план по сбору таможенных платежей не выполняется третий год подряд.

По итогам прошлого года таможенникам не удалось выполнить план на 11,8% (на $404 млн).