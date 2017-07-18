Интерпол опровергает информацию об удалении из списка разыскиваемых примкнувшего к террористической группировке "Исламское государство" экс-командира ОМОН Таджикистана Гулмурода Халимова.

"Специальное уведомление Интерпола — Совета Безопасности ООН по Гулмуроду Халимову опубликовано на интернет-сайте Интерпола", — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международной полиции.

Ранее в МВД РТ сообщили, что направили в штаб-квартиру организации письмо с просбой прокомментировать удаление имени Гулмуроды Халимова из списка разыскивыемых. В МВД Таджикистана сказали, что запроса об удалении Халимова из списка разыскиваемых в Интерпол не посылали. В ведомстве удивлены исключением его из списка разыскиваемых и не могут найти этому объяснения.

В МВД удивлены, почему Халимов исчез из списка. «Пока он не будет задержан, либо не будет получено официального подтверждения о его смерти, имя и фото Халимова должно быть размещено на официальном сайте МВД Таджикистана и Интерпола», - уточнили в пресс-службе.

Власти Таджикистана объявили Халимова в розыск по линии Интерпола в 2015 году. В апреле 2017 года журнал Times сообщил о гибели Халимова при ракетном авиаударе в иракском Мосуле. Источник рассказал журналу, что Халимов, примкнув к террористам в Сирии и Ираке, отвечал за планирование защиты джихадистов в Мосуле и организацию взрывов машин коалиции.

Тогда «Таймс» со ссылкой на военного источника в Ираке сообщал, что «военный министр ИГИЛ был убит в результате авиаудара в западной части Мосула». Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова.