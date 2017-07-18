Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Армении сделать русский язык вторым государственным, чтобы граждане страны могли работать в РФ шоферами по своим национальным водительским удостоверениям, пишет Газета.ру.

Предложение было высказано в ответ на слова спикера нацсобрания Армении Ары Баблояна, который указал, что Госдума разрешила водителям из Киргизии не менять национальные права на российские для работы в РФ. «Граждане Армении фактически остались за бортом», - сожалеет Баблоян.

«Решения, о которых вы говорите, нами принятые, распространяются на граждан Киргизии и Белоруссии, так как правила дорожного движения граждане этих двух стран изучали на русском языке», - ответил Володин.

Председатель ГД подчеркнул, что в данном вопросе российская сторона руководствуется соображениями безопасности на дорогах, а не экономической составляющей.

«Закрепите его (русский язык) как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения», - добавил Володин.

В Армении сразу же отметили, что не собираются закреплять официальный статус для русского языка.

"В Армении не собираются закреплять официальный статус для русского языка в законодательстве республики и таким образом решить проблему с водительскими удостоверениями, - заявил изданию EADaily вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов.

"В Армении единственный официальный язык - это армянский. И это конституционная норма", — заметил он.

В России уже разрешили работать по водительским удостоверениям тех стран, где русский язык имеет статус государственного. Обладатели таких документов смогут работать в сфере автоперевозок без прохождения экзаменов в автошколах и получения прав российского образца. К таковым ранее отнесли Белоруссию, и недавно Киргизию.

Однако принятый закон создал большие трудности для работающих в России таджиков. Им придется заменить водительские права, полученные в Таджикистане, чтобы работать в РФ: водители-иностранцы могут работать в России только после получения водительских прав установленного на территории РФ образца.