Глава государственного сберегательного банка Таджикистана «Амонатбанк» рассказал сегодня журналистам, как обстоят дела с возвращением средств, которые некогда взяли в банке неформальные лидеры Горного Бадахшана. Общая сумма кредитов, которые были взяты в банке, достигала тогда свыше одного миллиона сомони. Однако не все они возвращены.

На сегодняшний день только родственники одного из неформальных лидеров ГБАО - Ёдгора Мамадасламова полностью возвратили полученные от ГСБ «Амонатбанк» кредиты, заявил в ходе встречи с журналистами глава правления вышеназванного банка Рухулло Хакимзода.

По его словам, другой неформальный лидер ГБАО - экс-командир одного из отрядов пограничных войск ГКНБ Таджикистана Толиб Аёмбеков пока не вернул полностью ранее полученные в «Амонатбанке» кредиты.

«Некоторое имущество Аёмбекова выставлено на продажу», - заявил Хакимзода.

Напомним, общий объем этих кредитов составляет 1 млн. 265 тыс. сомони. Кредиты были выданы в 2008 году родственникам Ёдгора Мамадасламова (700 тыс. сомони) и Толиба Аёмбекова (565 тыс. сомони).

Оба неформальных лидера Горного Бадахшана, несмотря на многочисленные подозрения в совершении преступлений, находятся на свободе, и проживают в настоящее время в Хороге.

Досье:

Аёмбеков Толиб Абдурахмонович, 03.03.1965 г.р., уроженец и житель г.Хорога. Проходил службу в должности командира батальона войсковой части №5536 Управления внутренних войск МВД РТ в ГБАО. В 2005 году – начальник комендатуры войсковой части №2721 в ГБАО.

В 2008 году Аёмбеков Т.А. Прокуратурой ГБАО привлекался к уголовной ответственности по ст.186 ч.1 УК РТ (бандитизм), однако, в этом же году уголовное дело было прекращено на основании ст.51 УПК РТ (прекращение уголовного дела вследствие изменения обстановки).

По данным спецслужб Таджикистана, по состоянию на 2010 год ядро его группы, только из числа граждан Таджикистана насчитывает 15-20 человек. Имеет преступные связи с более чем 40 гражданами ИРА, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов и других структур провинций Бадахшан и Тахор.

Располагает преступными связями в странах СНГ (Россия, Кыргызстан), с которыми поддерживает связь по телефону. Занимается контрабандой табачных изделий, драгоценных камней (в основном изумруды и рубин), оружия, алкогольных напитков и наркотиков.

С 2009 года контрабандным путем поставлял на территорию Республики Таджикистан сигареты марки «PINE». В обмен на получаемые из Исламской Республики Афганистан контрабандные товары, обратно переправлял автомашины, в основном дорогостоящие, высокой проходимости.

В личном пользовании имеет дорогостоящие, престижные автомашины «Тойёта Ланд Крузер», «Ауди», «Инфинити», «Мазда» и иных марок. Владеет несколькими домами в г.Хорог. На территории лечебниц «Авдж» Ишкашимского района и «Джелонди» Шугнанского района построил гостиницы.

Брат – Аёмбеков Абдуламон, по кличке «Алёша Горбун», был одним из известных нарколидеров 90-х годов двадцатого века. Убит в 1994 году.

Мамадасламов Ёдгор Шомусаламович, 15.07.1958 г.р., уроженец и житель кишлака Тишор Шугнанского района.

Бывший командир Объединённой таджикской оппозиции на Поршнёвском направлении. Пользуется большим авторитетом в криминальной среде ГБАО.

В 1989 году был осужден судом г.Хорог по ст.194 УК ТССР (незаконное изготовление оружия), сроком на 9 месяцев 12 дней исправительных работ. В 2002 году разыскивался по ст.237 УК РТ (хулиганство). В 2003 году розыск был прекращен.

В 1990 годы неоднократно совершал хулиганские действия в отношении жителей Хорога. В эти же годы в своей группе имел в подчинении до 200 вооруженных человек. Осуществлял контроль таможенного поста в Мургабском районе, через который в сотрудничестве с кыргызскими сотрудниками правоохранительных органов перевозил наркотики в больших количествах. В 1994 году из огнестрельного оружия ранил военнослужащего Республики Казахстан.

По данным спецслужб, является лидером преступной группы, которая занимается незаконным оборотом наркотиков, драгоценных камней и оружия на территории ГБАО. Группа насчитывает около 20 человек, граждан РТ.

В наличии имеет более 10 единиц транспортных средств, из них 3 «КамАЗа», 5 легковых автомашин: «БМВ», «Мерседес», «Джип» «ВАЗ», бензовозы. На территории поселка Поршнев Шугнанского района владеет гостиницей, автозаправочной станцией и магазинами.