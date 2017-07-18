Открытие нового, четвертого по счету и самого крупного из существующих магазинов одежды и аксессуаров отечественного бренда iamdifferent состоялось в субботу, 15 июля, по адресу Рудаки 88.

На мероприятии, ведущими которого стали популярные рэперы M.One a.k.a Master Ismail (Исмаил Исмаилов) и S.O.R (Далер Рустамов), собрались близкие друзья компании, верные почитатели бренда, жители и гости столицы.

Прежде, чем гости могли ознакомиться с ассортиментом нового флагманского магазина, их ожидала интерактивная шоу-программа, конкурсы и розыгрыши фирменных призов от iamdifferent.

- Мы не хотели делать из открытия новой точки что-то пафосное; даже право разрезать символическую ленту мы предоставим кому-то из посетителей, - рассказывает пиар-менеджер компании Анна Мощенко.

Анна Мощенко также отметила, что в новом магазине будет представлена расширенная коллекция, элементы которой не представлены в других магазинах. Так, например, мы заметили не представленные ранее вечерние платья из женской коллекции и новые эксклюзивные принты.

Приятным бонусом также стало и то, что в честь своего открытия первые 150 посетителей получили скидочные купоны на разовую скидку в 15% на всю продукцию.

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Напомним, что iamdifferent – это национальный бренд, открытый в 2010 году и выпускающий одежду и аксессуары с учетом современных тенденций и национального колорита. За семь лет своего существования он успел полюбиться многим представителям активной и продвинутой молодежи страны. В iamdifferent представлены одежда и аксессуары в стиль casual (повседневный) для мужчин и женщин, а также спортивная атрибутика и обувь.