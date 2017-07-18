Глава Таможенной службы при правительстве Таджикистана Абдуфаттох Гоиб категорически опровергает наличие каких-либо связей с 10 бывшими сотрудниками Антикоррупционного ведомства, которые обвиняются в коррупции и вскоре предстанут пред судом. Об этом он заявил журналистам во вторник на пресс-конференции в Душанбе.

Напомним, Абдуфаттох Гоиб в течение шести лет занимал должность главы Антикоррупционного ведомства.

«Я работал там шесть лет. Те люди, которые обвиняются в совершении преступлений, работали там до меня. Например, Фируз Холмуродзода занимал должность начальника отдела, Фахриддин Бозоров был страшим следователем. То, что я несколько лет работал с ними вместе, вовсе не означает, что они - мои кадры. Может , через пару лет, меня переведут в другие органы, а здесь кто-то совершит преступление, разве я буду в этом виновен?», - сказал он.

По его словам, двое сотрудников Таможенной службы - Фахриддин Бозоров и Фаридун Беназирзода тоже были задержаны за совершение коррупционных преступлений во время работы в Антикоррупционном ведомстве.

Абдуфаттох Гоиб также опроверг слухи о том, что, якобы, во время задержания бывших сотрудников Антикоррупционного ведомства он был допрошен. «Меня никто не допрашивал. Это все вранье», - заверил он журналистов.

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В понедельник председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён сообщил журналистам, что в Верховной суд Таджикистана направлено уголовное дело в отношении десяти бывших сотрудников антикоррупционного ведомства, которые обвиняются во взяточничестве и мошенничестве.

По его словам, в ближайшее время суд приступит к рассмотрению данного дела, однако глава Верховного суда сразу предупредил журналистов, что процесс будет закрытым.

«Они совершили преступление, и за свои поступки будут отвечать перед законом», - подчеркнул он, отказавшись от дальнейших комментариев по этому делу.

По его словам, на скамье подсудимых будут находится 13 человек: 10 бывших антикоррупционеров, а также три человека из других структур, которые проходят обвиняемыми по этому делу.

"Среди подсудимых будут Фируз Холмуродзода, Давлатбек Хайрзода и другие бывшие сотрудники Антикоррупции, которые обвиняются во взяточничестве и мошенничестве", - сказал глава Верховного суда.

В Таджикистане в конце апреля была уволена большая группа сотрудников Антикоррупционного агентства Таджикистана. Позже последовали аресты некоторых уволенных.

Первым был арестован Фируз Холмуродзода. Он был руководителем следственной группы, которая вела расследование уголовного дела экс-министра промышленности Таджикистана Зайда Саидова, осужденного к 26 годам лишения свободы в декабре 2013 года. Его обвинили в вымогательстве, злоупотреблении служебным положением и многоженстве.

Вслед за Холмуродзода были взяты под стражу его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов (зять бывшего секретаря Совета безопасности Таджикистана, генерала Амиркула Азимова), зампред антикоррупционного управления по Хатлонской области Сафарали Хомидзода и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.

24 апреля был задержан Давлатбек Хайрзода, отправленный на пенсию с поста заместителя директора Антикоррупционного агентства в январе 2017 года.

Хайрзода, по утверждению разных источников, задержали на севере Таджикистана при попытке покинуть территорию страны.

Его брат Кутбиддин Хайров — владелец рынка и футбольного клуба «Хайр» в городе Вахдат, откуда родом семья Хайровых, утверждает, что Давлатбек Хайрзода не имел намерения к бегству, а лишь хотел поехать в российские Минводы для лечения своего больного сердца, панкреатита и сахарного диабета, от которых страдает уже долгое время.

Спустя месяц со дня первого ареста сотрудников антикоррупции, руководство Антикоррупционного агентства прокомментировало дело арестованных экс-сотрудников своего ведомства.

Глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонзода прокомментировал «АП» письменно, что специальная следственная группа занимается расследованием дел арестованных. Он уточнил, что в эту группу входят квалифицированные сотрудники правоохранительных органов.

Глава Антикоррупции сообщил, что «в интересах следствия о ходе следственных действий Агентство не может предоставить подробную информацию до его окончания».

«Вся информация, публикуемая в последнее время в СМИ относительно изъятия 35 млн долларов из родительского дома Давлатбека Хайрзода, 1 млн 300 тысяч долларов и 6 кг золота из дома Фируза Холмуродзода, мешков с денежными средствами, золотом и драгоценными камнями из бункера Фирдавса Ниёзбадалова (Абдугафорзода) в ходе проведения обыска, является необоснованной», - заявил в своем ответе на запрос "АП" Сулаймон Султонзода.