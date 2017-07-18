Ровно год тому назад - 15 июля 2016 года группа членов ФЕТО (Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена) совершила попытку военного переворота, чтобы свергнуть избранное законными и демократическими путями правительство Турецкой Республики, говорится в пресс-релизе посольства Турции в РТ.

«Террористы, совершившие попытку свержения, открыли огонь по противостоявшему мятежу гражданскому населению, начали бомбить основные учреждения Турецкой Республики, в первую очередь резиденцию президента и здание великого Национального Собрания Турции. Мятежники захватили СМИ, обратившиеся с призывом встать на защиту демократии. Таким образом, государство Турецкой Республики при поддержке народа, предотвратило попытку госпереворота.

Путч 15 июля стал самым крупным террористическим актом в истории Турецкой Республики. В ходе попытки переворота 250 гражданских лиц лишились жизни, а 2000 человек – получили ранения.

15 июля в каком-то смысле является проверкой турецкой демократии. Правительство вместе с оппозицией, все политические партии, не примкнувшие к мятежу представители вооружённых сил и сотрудники полиции, СМИ – дали отпор путчистам. Важнее всего, что турецкий народ, несмотря даже на различия политических взглядов, показав исторический образец единства, бесстрашно встал перед танками, сумел защитить свои демократические права.

Уже вечером 15 июля стало очевидно, что за этим кровавым мятежом стоит Фетхуллах Гюлен и его последователи. Известно, что на протяжении долгих лет он давал приказания своим последователям просачиваться в такие важнейшие государственные структуры, как армия, органы безопасности и судебные власти. Скрывая свою связь с Гюленом, не вызывая каких-либо подозрений, они поднимались по карьерной лестнице в государственных учреждениях.

Танк в центре Анкары. 15 июля 2016 год. Фото Reuters

В первую годовщину попытки государственного переворота в проведённых административных, уголовных и судебных расследованиях было чётко выявлено, кто стоял за этим. До сих пор в 23 городах в отношении путчистов продолжаются 78 судебных процесса.

В течение прошлого года относительно других преступных действий ФЕТО было возбуждено свыше 1000 судебных исков.

С целью обеспечения стабильности объявленный сразу же после попытки переворота режим чрезвычайного положения (РЧП) был продлен до июля 2017 года. Нацеленное на оперативное и эффективное принятие решений государственными учреждениями РЧП, соответствует внутреннему законодательству Турции и международным обязательствам.

Таким образом, Венецианская Комиссия Европейского Совета подтвердила ответственность и право принятия Турцией необходимых мер для защиты государственного устройства Турции и своих граждан.

В рамках рекомендаций Европейского Совета для изучения мер, принятых решениями РЧП, имеющих силу закона, была создана Комиссия по расследованию. Генеральный секретарь Европейского Совета охарактеризовал реализацию наиважнейшего рекомендательного решения как весьма значимый шаг. Упомянутая Комиссия по расследованию была признана Европейским судом по правам человека как один из путей защиты прав.

Сегодня ФЕТО является глобальной организацией, которая своими школами, мозговыми центрами, лоббистами, средствами массовой информации и фирмами в около 150 странах стремится к могуществу и господству во всём мире. Событие, происшедшее в прошлом году 15 июля показывает, что эта организация может совершить подобное в той стране, в которой она действует».