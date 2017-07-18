Форвард столичного «Истиклола» и национальной сборной страны Манучехр Джалилов определен лучшим игроком чемпионата Таджикистана по итогам июня, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Футбольная лига Таджикистана назвала лауреатов июня. Лучшим игроком прошедшего месяца в национальном чемпионате был назван нападающий «Истиклола» Манучехр Джалилов.

Лучшим тренером июня признан главный тренер «Баркчи» Мубин Эргашев, под руководством которого гиссарская команда одержала две победы в двух проведенных встречах в прошлом месяце в чемпионате. Лавры лучшего арбитра июня достались Сайвали Турдиеву из Вахшского района. Полузащитник дангаринского «Сомона» Вайсиддин Сафаров был определен лучшим игроком июня в первой лиге Таджикистана.

Лауреаты прошедшего месяца получат памятные призы от Футбольной лиги Таджикистана.