На территории ГБАО Таджикистана 17 июля стартовали масштабные учения силовых структур республики. Они проводятся по поручению президента Эмомали Рахмона.

В учениях принимают участие до 10 тысяч военнослужащих ВС Таджикистана, представителей пограничной службы, а также резервистов, сообщили "АП" в Минобороны РТ.

Источник отметил, что все воинские части Хорогского гарнизона и резервисты из всех районов области в минувшую ночь были подняты по тревоге.

В ходе учений задействованы около сотни единиц бронетехники, авиации, военные автомобили.

Подразделениями, участвующими в военных маневрах, командует лично министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Завершатся учения 20 июля.

По легенде учений, на территорию Таджикистана из Афганистана пытаются прорваться многочисленные вооружённые террористические группы. Частично попытка прорыва террористам удаётся. Задача личного состава, участвующего в учениях: отразить атаки и уничтожить прорвавшихся террористов.

На учениях будут отработаны тактика окружения и уничтожения проникших на территорию нашей страны сил международного терроризма, вопросы организации территориальной обороны, а также мобилизации офицеров и солдат запаса, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Следует отметить, что в эти дни на таджикско-афганской границе продолжаются совместные мероприятия боевой подготовки подразделений двух армий - Таджикистана и России.

Подразделения ВС России и Таджикистана впервые задействованы в совместных маневрах в ходе внезапной проверки боеготовности на территории республики.

В общей сложности в маневрах, которые продлятся месяц, принимают участие более трех тысяч человек. Поддержку военнослужащим оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация.

Для участия в них ранее были перебазированы в Таджикистан два звена российской оперативно-тактической авиации. Четыре штурмовика Су-25СМ совершили перелет с авиабазы Кант, дислоцированной в Кыргызской Республике, столько же бомбардировщиков Су-24М переброшены с южноуральской авиабазы Шагол.

Подразделениям таджикской и российской армий предстоит выполнить учебно-боевые задачи в единой оперативной обстановке по единому плану, сообщила ранее пресс-служба центрального военного округа МО РФ.

Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харбмайдон близ таджикско-афганской границы. В районе проведения практических действий развернут вспомогательный пункт управления штаба Центрального военного округа, вместе с которым действует оперативная группа генерального штаба вооруженных сил Республики Таджикистан.