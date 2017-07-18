Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости "подготовки граждан к непрерывному контролю" и "превращения Ташкента в безопасный город", пишет радио "Озодлик".

По его словам, правительство в течение 15 дней издаст постановление об открытии нового подразделения при МВД, которое будет отвечать за видеонаблюдение в столице.

"Вы создадите одну систему, которая будет выполнять концепцию "Ташкент – безопасный город", - сказал президент, обращаясь к главе МВД. – Один заместитель министра и его команда будут заниматься исключительно этим делом. В Ташкенте с 1 сентября 2017 года по 2019 год будет проводиться эксперимент. В Пекине создали такую отличную систему, они близки к нашему менталитету. Кто будет большим пропагандистом этой системы? С каждой махалли будет один инструктор – сотрудник махалли будет представителем нового подразделения МВД. Завтра изменится мировоззрение людей, они будут говорить: "Нас контролируют", – сказал президент Мирзиеев.

Президент РУ также отметил необходимость апробации данного центра управления в течение двух лет. Он отметил, что после апробации центра и отладки работы системы ее нужно внедрить во всех городах страны. Кадров к работе в новом центре, как сказал Мирзиеев, будут готовить в Ташкентском университете информационных технологий и Университете Инха в Ташкенте.

В 2012 году правительство Кыргызстана инициировало проект "Безопасный город". Было проведено несколько тендеров, однако проект до сих пор не реализован. Позже власти страны заявили, что "Безопасный город" станет частью другого проекта по цифровой трансформации - "Таза коом".

В Таджикистане система "Безопасный город" была внедрена в 2014 году: по Душанбе были установлены 870 камер.

Проект оценивался в $22 млн. Из этой суммы $20,9 млн. является китайским долгосрочным кредитом, а оставшиеся $1,1 млн. – доля таджикской стороны.

До запуска проекта министр финансов отмечал, что кредит в течение 20 лет будет возвращен за счет штрафов, которые выплатят нарушители правил дорожного движения в столице. МВД же тогда отметила, что окупаемость проекта по опыту других стран, составит от 2 до 3 лет, в зависимости от типов нарушения и частоты правонарушений со стороны водителей и размеров штрафов. Пока не известна сумма оплаченного долга Китайской стороне по проекту «Безопасный город».