Академия наук Таджикистана объявила имена избранных 14 июля новых академиков и член-корреспондентов. В АН утверждают, что выборы проводились строго в рамках закона Таджикистана «Об Академии наук», устава и положении АН РТ.

Академиками АН Таджикистана избраны три человека вместо пяти:

Муминов Хикмат Халимович (физика), Рахмонов Зарулло Хусейнович (математика) и Якубов Юсуфшо (история).

Новоизбранный академик АН Таджикистана Юсуфшо Якубов (история) родился в 1937 году, защитил кандидатскую диссертацию по истории таджикского народа и народов Средней Азии в 1979 году, докторскую в 1988 году в МГУ. На сегодняшний день является старшим научным сотрудником Института истории АН Таджикистана.

Академик Муминов Хикмат Халимович (физика) родился в 1956 году, является вице-президентом АН Таджикистана, в свое время был директором Института физики АН РТ.

Академик Рахмонов Зарулло Хусейнович (математика) родился 1959 году, на сегодняшний день является директором института математики АН РТ.

Кроме того, член-корреспондентами Академии наук Таджикистана избраны 33 человека вместо 35:

Абдуламонов Козимамад (генетика), Абдуллоев Хабибулло Одинаевич (физика), Бадалов Абдулхайр (неорганическая химия), Бобоев Тошбой (физика).

Гулов Саидали Маъмурович (генетика), Давлатзода Сайфиддин Хайриддин (ботаника и экология), Зохиди Низомиддин Шамсиддинзода (востоковедения).

Идиев Хайридин Усмонович (социальная философия), Исхоков Сулаймон Абунасрович (математика), Кобулиев Зайнолобуддин Валиевич (экология).

Кучаров Аламхон (литературоведение), Кохирова Гулчехра Исроиловна (астрономия), Мадвалиев Умархон (физика).

Мансури Дилрабо (машиностроение), Мухаммад Абдурахмон Навруз (политология), Мухаммадалӣ Музаффар (философия).

Назарзода Сайфиддин (языковедение), Насриддинзода Эмомали Сайфиддин (юриспруденция), Пирумшоев Хайдаршо (история).

Рахимзода Махмад Забир (юриспруденция), Рахимов Исматулло (фармацевтическая химия), Рахматуллозода Сахидод Рахматулло (языковедение).

Саид Нуриддин Саид (философия), Саидмуродов Лютфилло Хабибуллоевич (экономика), Саидов Абдусаттор Самадович (зоология).

Салихов Тагоймурод Хаитович (физика), Султонов Мирзохасан Баротович (языковедение), Табари Абдулло Хабибулло (математика).

Туйчиев Шарофиддин (физика), Джумъаев Бахшулло Бокиевич (физиология), Шарифов Худои (литературоведение).

А также членкорами стали пресс-секретарь президента РТ Шарифзода Абдуфаттох Абдуваххоб (история) и глава ГКНБ РТ Ятимов Саймумин Сатторович (политология).