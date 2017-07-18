Московский многофункциональный миграционный центр (ММЦ) снял и опубликовал на своём сайте обучающий фильм «На заработки в Москву».

Видео рассчитано на трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, и представляет собой инструкцию по оформлению всех необходимых документов для официального пребывания и работы в стране.

Фильм является мультиязыковым — помимо оригинала на русском, в других его версиях звучат таджикский, узбекский, азербайджанский и молдавский языки. Кроме того, по словам главы ММЦ Николая Федосеева, планируется показ данного видео в Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Азербайджане, а также на Украине.