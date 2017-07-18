Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади, о гибели которого заявляли Министерство обороны РФ и СМИ, скорее всего, жив и находится к югу от города Ракка, пишет newsru.com со ссылкой на Reuters со ссылкой на главу разведывательного управления и группы по борьбе с терроризмом в региональном правительстве Иракского Курдистана Лахура Талабани.

Талабани сказал, что уверен в этом на 99%. "Аль-Багдади определенно жив, он не умер. Мы располагаем информацией о том, что он жив. Мы уверены в этом на 99%", - сказал он.

Он добавил, что аль-Багдади привык скрываться от служб безопасности со времен "Аль-Каиды"* и знает, что для этого нужно делать.

ИГ* меняет тактику, так что на ликвидацию группировки, по его прогнозу, уйдет три или четыре года, после чего боевики перейдут к партизанским действиям.

Разведка Ирака опровергла информацию о смерти террориста накануне. Как сообщал канал Al Arabiya, там заявили, что аль-Багдади жив и продолжает скрываться в Сирии.

В Кремле не располагают подтверждением информации о гибели лидера ИГИЛ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какими сведениями обладает российская сторона по вопросу.

"Действительно, информация поступает противоречивая, и она проверяется нашими соответствующими службами. Точной информации нет", - сказал Песков (цитата по "Интерфаксу").

Ранее, 11 июля, смерть главаря ИГ подтвердил Сирийский совет по надзору за правами человека, а телеканал Alsumaria сообщил о заявлении ИГ, в котором исламисты пообещали в скором времени назвать имя преемника аль-Багдади.

В Минобороны РФ 16 июня официально сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил России 28 мая в южном предместье Ракки.

В конце июня иранское телевидение распространило снимки мертвого человека, внешне похожего на главаря ИГ*. Тогда же командующий подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в интервью иранскому сайту сообщил, что террорист Багдади определенно мертв.

Аль-Багдади (Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) стал известен после того, как в июле 2014 года провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. Созданное им "Исламское государство" стало самой кровавой и влиятельной террористической группировкой, взяв под контроль значительные территории в Сирии и Ираке.

СМИ не раз сообщали о ликвидации аль-Багдади, но позже эта информация не подтверждалась.