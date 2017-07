Tajikistan plans to complete delimitation and demarcation of its common borders with Uzbekistan and Kyrgyzstan in the near future, Rajabboy Ahamdzoda, the head of the State Committee on Land Management and Geodesy of Tajikistan, told reporters in Dushanbe on July 17.

