С 15 по 16 июля в ущелье Каратаг прошло яркое событие с участием не только местных коллективов, авторов и исполнителей, но и гостей из России. Под аккомпанемент гитары гости услышали добрые песни, а главное - насладились живой музыкой на свежем воздухе.

Участники фестиваля: Заслуженный артист Таджикистана Хасан Хайдар, Константин Паршин («Alice in Jeans»), Алишер Холикназаров («Западный квартал»), Влад Шаманский, Ален Абульфайзов, Сорбон Раджабов, Олим Солиев, Борис Джурабеков и многие другие.

А также музыканты из России: Лауреат фестиваля им. В.Грушина Наталья Кучер; лауреат II Канала и Грушинского фестиваля, неоднократный почетный гость многих бардовских фестивалей Роман Ланкин; лауреат ведущих бардовских фестивалей Ольга Чикина.

А 18 июля в 18:00 в Таджикском Академическом театре оперы и балета им. С. Айни состоится закрытие Фестиваля авторской песни «Каратаг-2017». Помимо уже названных артистов на сцене выступят Парвин Юсуфи, Тимур Зульфикаров, а также приглашенный гость: Заслуженный артист России, советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, композитор, исполнитель Борис Галкин.

Организаторы: Посольство России и представительство Россотрудничества в Таджикистане совместно с Министерством культуры республики при организационной и спонсорской поддержке Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО).