Правда это или нет? И действительно ли в Таджикистане очень плохая экология? Узнать это ты сможешь, пройдя специальный тест, подготовленный проектом «Эко мы дожили».
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