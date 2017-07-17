«Таджиксодиротбанк» вынужден был значительно сократить расходы, сообщил председатель правления банка Тоджидин Пирзода на встрече с журналистами.

В частности, отметил он, расходы связанные с зарплатой сотрудников банка снизились с начала года на 8,5 млн. сомони, налоги – на 1,7 млн. сомони, расходы, связанные с арендой - на 1,2 млн. сомони и другие расходы – на 12,3 млн сомони.

Пиров подчеркнул, что также сокращено количество штатных сотрудников банка: с 1672 человек на 31 декабря прошлого года до 641 человек в настоящее время.

По его словам, приостановлена деятельность 45 филиалов банка, на базе большинства из которых созданы центры банковского обслуживания. В настоящее время у банка осталось 40 филиалов и 37 центров банковского обслуживания.

Между тем, глава «ТСБ» отметил, что «Таджиксодиротбанк» значительно улучшил свои финансовые показатели в первой половине этого года.

«Активы банка на период 30 июня 2017 года составили 4 млрд. 311. млн. сомони. Балансовый капитал банка составил 2 млрд. 540 млн. Кредитный портфель – 1 млрд. 128 млн. сомони. Остаток депозитов сокращен с 3 млрд. 11 млн. на 13 декабря 2016 года до 1 млрд. 771 млн. сомони в настоящее время», - сказал он.

Пиров подчеркнул, что главная задача банка на данный момент - возвращение задолженностей перед клиентами.

Глава банка рассказал о том, сколько денег вернул своим клиентам «Таджиксодиротбанк», и по какой схеме происходят выплаты.

Более подробную информацию о положении дел в одном из некогда ведущих банков страны читайте в ближайшем номере газеты «Asia-Plus», которая выйдет в четверг, 20 июля.