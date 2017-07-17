16 лет тому назад - 17 июля 2001 года трагически оборвалась жизнь госсоветника президента Таджикистана по международным вопросам Карима Юлдашева. Заказчики и исполнители этого громкого убийства до сих пор не найдены. Уголовное дело, возбужденное по данному факту, до сегодняшнего дня не закрыто.

Госсоветник президента Таджикистана по международным вопросам Карим Юлдашев был убит в полдень в Душанбе, у подъезда своего дома в районе Караболо. Неизвестный убийца произвел в него три выстрела из пистолета - в грудь и голову. Карим Юлдашев скончался, не приходя в сознание, в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы.

В тот день президент Эмомали Рахмон находился с рабочей поездкой в Горно-Бадахшанской автономной области. Вернувшись в столицу, глава государства провел экстренное заседание Совета безопасности и членов правительства. Правоохранительные органы страны отрабатывали несколько версий происшедшего. По одной из них, убийство могло быть связано с его профессиональной деятельностью. Он участвовал в разработке основных документов внешней политики и оказывал влияние на принятие решений в вопросах позиции страны на международной арене, в том числе и в отношениях с соседними государствами.

…Старший советник президента Таджикистана по внешней политике, известный таджикский историк и журналист Саидзода Зафар Шерали в интервью «АП» отмечал, что помнит Карима Юлдашева, как профессионального дипломата, получившего закалку еще советской дипломатической школы, хорошо разбирающегося в проблемах политической кухни, имеющего высокий авторитет, очень скромного и простого человека, не любящего роскоши и показухи, старающегося держаться в тени, не думающего о личном обогащении, не отличающегося меркантильностью.

По его словам, Карим Юлдашев был первым госсоветником президента Таджикистана по международным и политическим вопросам, и на этом посту ему пришлось работать в самое сложное и опасное время.

«Карим Юлдашевич, по моему убеждению, был настоящим, а не «бутафорным» советником президента, имел реальное влияние на становление внешней политики Таджикистана. Он был в хороших и дружественных отношениях с тогдашним министром иностранных дел Таджикистана, академиком Талбаком Назаровым, и такие отношения плодотворно отражались на эффективном функционировании внешнеполитического механизма государства», - подчеркнул Саидзода.

Он также вспоминает, что Карим Юлдашев является автором 30-страничной брошюры под названием «Эмомали Рахмонов - основатель внешней политики и дипломатии суверенного Таджикистана», которая вышла в свет после его трагической гибели. Данная брошюра до сих пор востребована в научных и дипломатических кругах, и не только Таджикистана.

«Будучи с 1995 по 2001 год пресс-секретарем президента, я ежедневно имел тесный рабочий контакт с Каримом Юлдашевичем. С ним было общаться легко, комфортно и познавательно. Информация о переговорах лидера страны, распространяемая пресс-службой, формировалась с его участием и отличалась достоверностью и точностью. К. Юлдашев способствовал тому, что я, как пресс-секретарь президента, непосредственно принимал участие в ходе переговоров и встреч главы государства, он сам мог оперативно подготовить интересную, содержательную и достоверную информацию. В те годы было обычным явлением проведение пресс-брифингов после встреч и переговоров президента, и этому также способствовал покойный К. Юлдашев», - подчеркнул Саидзода.

При жизни К. Юлдашеву было присвоено звание «Заслуженный работник Таджикистана». «Лично я считаю, что сегодня настало время отметить его более высокой государственной наградой. К сожалению, с припиской "посмертно"», - заключил З. Саидзода.

ДОСЬЕ «АП»: Карим Юлдашев родился 1 января 1940 года в городе Ангрен Ташкентской области Узбекистана. Окончил факультет восточных языков Таджикского государственного университета (1965). С 1965 г. работал переводчиком в ряде арабских стран. В 1975–85 гг. - сотрудник МИД Таджикистана и МИД СССР. В 1985- 91 гг. - на партийной работе. В 1991–94 гг. - зав. отделом международных связей аппарата президента РТ, руководитель рабочего аппарата комиссии кабинета министров по внешним и экономическим связям. В 1994 г. - главный советник главы государства РТ. С 9 декабря 1994 г. - государственный советник президента РТ по международным и политическим вопросам. Чрезвычайный и полномочный посол РТ. Убит 17 июля 2001 г. у подъезда собственного дома.