В Строгино приступили к строительству культурно-досугового центра на месте снесенного в 2015 году кинотеатра «Таджикистан». Открыть центр планируется в 2018 году .

Здание культурного центра будет двухэтажным и разделится на две зоны — клубную и зрелищную. В одной части разместится концертный зал на 510 мест с галереями, которые могут трансформироваться из мест для зрителей в сценическое пространство.



Как сообщается на сайте мэра Москвы и правительства столицы, здание будет построено в скандинавском стиле и разделено на две части. Через пешеходную галерею со стеклянной крышей можно будет пройти к жилым домам, не обходя здание центра.

Длина новой крытой улицы составит около 80 метров, а по вечерам она будет подсвечиваться. Фасад будущего культурно-досугового центра площадью около шести тысяч квадратных метров будет выполнен из стекла, дерева и камня коричневого, бежевого и серого цветов. На одном из фасадов разместится большой белый экран, который летом будет превращаться в бесплатный кинотеатр на свежем воздухе.

Трехэтажное здание кинотеатра "Таджикистан" 1982 года постройки общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров, расположенное на улице Маршала Катукова, дом 8, функционировало в качестве киноконцертного зала до 2001 года.