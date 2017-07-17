«Сила» паспорта оценивается по количеству стран, которые можно посетить без визы. Для казахстанцев свободный въезд открыт в 71 государство, что позволило стране занять 56-е место в рейтинге Passport Index, актуальном на сегодняшний день. Это самый высокий показатель в Центральной Азии, пишет "Открытая Азия онлайн".

Кыргызстан в одиночестве на 68-й строчке рейтинга. Безвизовый режим у республики с 58 странами.

Узбекистан и Таджикистан имеют одинаковую силу паспорта – 71 строчка: 54 направления для свободного въезда.

Туркменистан на 77-м месте, его гражданам не нужна виза для посещения 48 государств.



Какие именно страны не требуют оформления визы для граждан Таджикистана и его соседей, можно посмотреть здесь.



Первое место в мировом рейтинге разделили Германия и Сингапур – для жителей этих свободный въезд в 158 государств. Вторую строчку заняли Швеция и Южная Корея (157 стран). Безвизовый доступ к 156-ти странам имеют Дания, Финляндия, Франция, Италия, Испания, Норвегия, Япония, Великобритания и США, которые оказались на третьей строчке рейтинга.

Самый «слабый» документ в мире сегодня афганский – его обладатели могут посетить без визы лишь 22 государства.

Passport Index – самый популярный в мире интерактивный сервис, который собирает, отображает и оценивает паспорта мира. Это единственный глобальный рейтинг мировых паспортов в реальном времени, который обновляется так же часто, как появляются новые изменения по визам в странах мира.

