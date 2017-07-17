Трагическое происшествие произошло в прошедшее воскресенье в районе Джоми: годовалая девочка, играя возле дома, упала в арык, и захлебнулась, сообщает официальный сайт МВД республики. Не указывается, где в этот момент находились родители погибшей.

Еще двое детей 16 июля погибли во время купания в водоемах: семилетний житель города Турсунзаде утонул во время купания в канале, второе ЧП произошло в Хатлоне: в районе Балхи также во время купания в канале утонул пятилетний мальчик.

По данным министерства внутренних дел Таджикистана, за 5 месяцев текущего года в реках и водоемах страны утонуло 36 несовершеннолетних.