Пожалуй, ухоженные руки - это одно из самых главных украшений для невесты в день ее свадьбы. О том, как превратить свадебный маникюр в произведение искусства и при этом быть в тренде - рассказывает мастер ногтевого сервиса популярного в Душанбе салона красоты «Osis+» Санавбар САИДОВА.

Какой должна быть форма ногтей?

Форма ногтей может быть абсолютно разной, в зависимости от кисти рук девушки, длины пальцев и длины натуральной ногтевой пластины. Ногти могут быть квадратными или овальными, миндалевидной формы; формы мягкого квадрата или острыми – стилетами, главное, чтобы они подходили рукам невесты. Самый безопасный вариант и менее травмоопасный – это форма мягкого квадрата; длина натуральной ногтевой пластины – не более 2 мм.

Классическая форма педикюра - это мягкий и жёсткий квадраты.

Какие цвета лака выбирать для свадебного маникюра и педикюра, чтобы быть в тренде?

Сейчас среди невест большой популярностью пользуются пастельные тона, матовое покрытие, несмотря на то, что это уже давно не новинка.

Кроме того, любой мастер ногтевого сервиса скажет, что самый популярный и распространенный вариант маникюра для невесты в 2017 году - это французский маникюр. Его выбирают потому, что он делает руку очень аккуратной и изящной. В этом году популярно креативная подача френча, т.е. длина свободного края не только может быть белой, но и любого другого цвета. Главное, чтобы цвет лака подходил к коже рук невесты.

1 /10

Подойдут ли невесте градиентный маникюр, аквариумный дизайн или декоративная лепка?

По мнению дизайнеров, свадебный маникюр и педикюр однозначно должны быть максимально натуральными. Естественный маникюр на ногтях средней длины, лак в тон платью – лучший вариант, потому что в свадебном платье уже есть все необходимые украшения для создания праздничного образа.

Но если невеста не довольна длиной натуральной ногтевой пластины, формой ногтей, то можно все изменить с помощью процедуры наращивания ногтей, в этом случае можно использовать и всю фантазию мастера по поводу дизайна и украшения ногтей.

Кстати, что касается процедуры наращивания, то борьба между искусственными и натуральными ногтями продолжается довольно давно. В обоих вариантах есть свои минусы и плюсы. Но девушкам, у которых от природы очень короткая ногтевая пластина и почти нет длины свободного края, идеальный маникюр можно сделать только при помощи этой процедуры. Впрочем, выбор всегда есть.

1 /12

Когда невесте делать маникюр и педикюр?

Маникюр для невесты можно сделать за 2-3 дня до свадьбы. Если невеста решила нарастить ногти, то за четыре дня до свадьбы. За это время невеста привыкнет к новой длине ногтей, а это очень важно.

1 /21

Гостиницы: Hyatt Regency, Serena и Пушкина 40

93-427-70-70, 93-701-62-69

Перейти в: Проект "Таджикская свадьба" Инструкция к применению