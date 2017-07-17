Правительство России утвердило документ об изменении правил дорожного движения. Так, на дорогах появятся новые знаки — "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", табличка "Экологический класс транспортного средства".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил дорожного движения в России. Данная информация появилась сегодня, 17 июля, на сайте правительства, сообщают российские СМИ.

Постановление повлияет на развитие экологически чистого вида транспорта. Появятся новые термины — "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие знаки и разметки для обозначения мест зарядки и парковки электромобилей.

Помимо этого, для защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ вводятся новые дорожные знаки особых предписаний: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», табличка «Экологический класс транспортного средства».

Изменения также предполагают распространение действия знака «Остановка запрещена» на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта, корректировку терминов «Пешеходная зона», «Разделительная полоса» и «Островок безопасности» для регламентации их использования в качестве элементов, разделяющих проезжую часть и трамвайные пути.

Отныне допускается перевозить пристегнутого ремнями безопасности ребенка в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля. В предыдущей редакции Правил обязательным условием было использование детских кресел. Если ребенок располагается на переднем сиденье, он должен находиться в автокресле в обязательном порядке. При этом в ГИБДД отмечают, что автокресло остается наиболее безопасным способом избежать тяжелых последствий при ДТП.

Кроме того, теперь запрещается оставлять детей младше семи лет в автомобиле без присмотра.

Правительство также разрешило движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.