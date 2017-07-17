В Наманганской области на востоке Узбекистана погибли три человека. Они отравились парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, пишет UZnews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РУ, местная жительница попросила двух мужчин достать мобильный телефон, который упал в выгребную яму. Когда они туда спустились, то потеряли сознание.

Тогда хозяйка вызвала скорую помощь. Прибывший на место врач при спуске также потерял сознание.

Двое мужчин умерли на месте, врач скончался по дороге в больницу.

Причиной гибели людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, в котором содержалась смесь фекальных газов. ​​​​​​​

По данному факту проводится расследование.