Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «отрезать головы предателям», выступая в Стамбуле перед тысячами участников акции в годовщину попытки военного переворота, пишет Медуза.

Эрдоган заявил, что подпишет закон о восстановлении смертной казни в Турции, если его примет парламент.

Президент Турции также заявил, что на обвиняемых по делу о попытке переворота следует надеть такие же комбинезоны, как на заключенных в Гуантанамо.

В годовщину неудачной попытки военного переворота абонентам сотовой связи в Турции пришлось в обязательном порядке прослушать обращение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Запись автоматически включалась после набора номера.

В своем обращении Эрдоган поздравил граждан Турции с Днем демократии и национального единства (он отмечается в день неудачного мятежа).

Попытку переворота турецкие военные предприняли в ночь на 16 июля 2016 года. Против мятежников выступили тысячи людей, которые вышли на улицы по призыву Эрдогана. В результате столкновений погибли около 250 человек, более двух тысяч получили ранения.

После попытки мятежа в Турции были арестованы около 50 тысяч человек, более 100 тысяч лишились работы. Со своих должностей были уволены военные, полицейские, судьи и преподаватели университетов. В числе арестованных оказались десятки журналистов.

Турецкие власти утверждают, что попытку переворота предприняли сторонники проповедника Фетхуллаха Гюлена, который постоянно живет в США.