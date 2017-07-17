Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет письмо с просьбой перенести из Катара Чемпионат мира по футболу 2022 года. Письмо адресовано ФИФА, пишет Р-Спорт.



Шесть арабских стран, сокративших в прошлом месяце связи с Катаром, требуют от Международной федерации футбола (FIFA) перенести Чемпионат мира 2022 года из Катара, сообщает Reuters. По информации агентства, с письменным требованием в Международную федерацию обратились Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет.

В письме они настаивают, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, поскольку является "базой террористов".

Шесть стран пригрозили бойкотировать турнир, если FIFA не удовлетворит их требования. "Эти страны предупредили FIFA о рисках для болельщиков и игроков в Катаре", — сообщил глава футбольной федерации Джанни Инфантино.

Напомним, ранее Катар заявлял, что кризис в Персидском заливе не повлияет на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2022 года.