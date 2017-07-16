В США умерла иранский математик Мариам Мирзахани, единственная женщина — лауреат Филдсовской премии, самой престижной награды в области математики. Мирзахани было 40 лет. Четыре года назад у нее был диагностирован рак груди, сообщает Tehran Times.

Как пишет русская служба Би-Би-Си, Мариам Мирзахани в 2014 году получила Филдсовскую премию, которую называют аналогом Нобелевской в области математики. Премию вручают раз в четыре года и только ученым не старше 40 лет. Ее наградили за «выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей, а также их пространства модулей», пишет N+1.

Мирзахани стала первой женщиной и первой иранкой, получившей награду.