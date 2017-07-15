Таджикский спортсмен Джахонгир Маджидов завоевал титул чемпиона Азии по дзюдо среди кадетов в весе до 81 кг. в столице Кыргызстана.

Он стал вторым обладателем золотой медали чемпионата Азии среди кадетов из Таджикистана. Днем ранее на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Розиоллох Лоиков - в финале он одержал верх над кыргызским спортсменом Нурсалимом Иличбеком Уулу.

17-летний Джахонгир Маджидов 14 июля в финале одержал победу над казахским борцом Серикболсином Шинтасом. На пути к пьедесталу таджикский спортсмен победил Харширита Сингха из Индии и Чин Ан-Хсура из Тайвани.

По итогам чемпионата сборная Таджикистана по дзюдо заняла шестое место среди 14 команд континента.