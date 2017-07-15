Из-за ливня днем 14 июля в Москве затопило дороги и тротуары. Очевидцы выкладывают видео, на которых видны бурные потоки и огромные лужи. Кроме того, в Госдуме в пятницу протекла крыша — пришлось прервать заседание, сообщает РБК.

Гигантские лужи появились на Ленинском проспекте, Беговой улице, в Солнцево. Очевидцы также рассказали, что подтопило один из входов в столичную подземку. Из-за ушедших под воду дорог в сторону области образовались многокилометровые пробки.

По прогнозу метеорологов, ненастная погода сохранится в Москве и в субботу. В некоторых районах пройдут дожди. Однако большого количества осадков синоптики не ждут.



С начала недели это уже второй случай, когда улицы города уходят под воду. В минувший понедельник в столице выпало порядка более 150% месячной нормы осадков. На северо-востоке Москвы из берегов вышла река Яуза. На ряде улиц движение было полностью перекрыто из-за потопа.